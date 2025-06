Schoof spreekt met Nieuw-Zeelandse premier over samenwerking

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft in de marge van de NAVO-top een ontmoeting gehad met de Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon. Volgens een gezamenlijke verklaring hebben ze de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen de twee landen te versterken op het gebied van veiligheid, handel en investeringen.

"Nieuw-Zeeland is voor Nederland een belangrijke gelijkgezinde partner in de Indo-Pacific", aldus het ministerie van Algemene Zaken. Nieuw-Zeeland is geen lid van de NAVO, maar Luxon is wel uitgenodigd als een van de vier partnerlanden uit de zogenoemde Indo-Pacific, de regio rond Oost- en Zuidoost-Azië. De leiders van de andere drie partnerlanden uit dat gebied (Japan, Australië en Zuid-Korea) waren ook uitgenodigd, maar zijn niet naar Den Haag gekomen.

Schoof en Luxon spraken onder meer over hun steun voor Oekraïne en het belang van internationaal recht. Ook willen ze dat hun landen in de toekomst meer gaan samenwerken aan innovatie en duurzame energie.