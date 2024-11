Veldkamp spreekt zaterdag met Israëlische buitenlandminister Saar

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp spreekt zaterdag zijn Israëlische evenknie Gideon Saar over de aanvallen in Amsterdam op Israëlische voetbalsupporters. Saar komt vrijdagmiddag al aan, maar Veldkamp is nog op de terugreis naar Nederland vanuit Singapore.

Ook premier Dick Schoof is nog in het buitenland: hij is in Hongarije voor een informele bijeenkomst van de Europese Raad, en komt later vrijdag weer in Nederland aan. Saar wordt ontvangen door justitieminister David van Weel. PVV-leider Geert Wilders is ook naar Schiphol gegaan om Saar te ontvangen. Dit is ongebruikelijk: normaal gesproken worden ministers alleen door andere ministers ontvangen.