Schoof trekt geen 'snelle conclusies' over aanvallen VS op boten

SANTA MARTA (ANP) - Dick Schoof velt nog geen oordeel over de bootjes die de Verenigde Staten recent hebben aangevallen. Tientallen opvarenden van vermeende drugsboten zijn sinds begin september gedood. De demissionair premier wil hierover geen "snelle conclusies" trekken, zei hij tegen het ANP.

Op het topoverleg tussen EU-landen en Latijns-Amerikaanse landen in Santa Marta, Colombia waar Schoof deze zondag is, komt het onderwerp ook ter sprake. De landen op de top delen de mening dat de spanningen niet verder mogen oplopen, aldus de premier.

"Er zal vast wel iemand ergens een procedure beginnen, of dit legitiem is", zei Schoof over de aanvallen op de bootjes. "Het is altijd ingewikkeld om dat heel precies te bekijken. We hebben daar als kabinet op dit moment nog geen standpunt over ingenomen."