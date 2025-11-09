BBC-baas Davie stapt op om rel over Trump-beelden

LONDEN (ANP) - Directeur-generaal van de BBC Tim Davie stapt op ​​na kritiek dat een documentaire van de Britse omroep kijkers zou hebben misleid door een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump te bewerken. Dat meldt de omroep. Ook topvrouw Deborah Turness stapt op.

De rel draait om beelden van het optreden rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 door aanhangers van Trump. In een documentaire van BBC Panorama zou selectief zijn geknipt en geplakt in uitspraken die de president deed. Daarbij zou onder meer zijn weggelaten dat hij opriep tot vreedzaam protest. De Britse minister van Cultuur Lisa Nandy sprak van een "zeer ernstige" kwestie en ook het Witte Huis reageerde boos.