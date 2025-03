Schoof verheugd over toenadering tussen VS en Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof heeft instemmend gereageerd op de gezamenlijke verklaring waarin de Verenigde Staten en Oekraïne zich hebben uitgesproken voor een staakt-het-vuren. "Dit kan een belangrijke eerste stap zijn naar een duurzame vrede", aldus de premier op X, hoewel agressor Rusland nog niet heeft ingestemd.

De twee landen hebben tijdens onderling overleg in Saudi-Arabië ook afgesproken dat de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne wordt hervat, en dat de VS ook weer inlichtingen met Kyiv gaan delen. Ook dat is "goed om te horen", meent Schoof.