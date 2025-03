Wall Street eindigt lager na toenemende zorgen over handelsoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw lager geëindigd. Beleggers reageerden onder andere op een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump, die de importtarieven op Canadees staal en aluminium wil verdubbelen tot 50 procent. Die dreiging was een reactie op een extra toeslag van 25 procent op elektriciteit vanuit de Canadese provincie Ontario naar drie Amerikaanse staten.

Daardoor werden de zorgen over een wereldwijde handelsoorlog verder aangewakkerd. Premier Doug Ford van die provincie verklaarde later de belasting op te schorten. Trump meldde daarop de verdubbeling van het tarief te heroverwegen en nam zo wat zorgen weg bij beleggers. Wall Street leek de verliezen vervolgens beperkt te houden, maar zakte uiteindelijk toch in het rood.

De Dow-Jonesindex daalde met 1,1 procent tot 41.433,48 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 5572,07 punten. De Nasdaq eindigde 0,2 procent lager op 17.436,10 punten. De techgraadmeter beleefde maandag nog de slechtste beursdag sinds 2022, met een verlies van 4 procent. Op Wall Street was een verkoopgolf door de vrees dat het handelsbeleid van Trump de Verenigde Staten in een recessie duwt.

Tesla

Tesla steeg 3,8 procent na het flinke verlies van ruim 15 procent een dag eerder. Nadien zei Trump een "gloednieuwe" Tesla te kopen als steunbetuiging aan topman Elon Musk, die voor de president enorme bezuinigingen doorvoert bij de Amerikaanse overheid. Analisten van zakenbank Morgan Stanley adviseren daarnaast om de dip in de koers te gebruiken om aandelen van de elektrische autofabrikant te kopen.

Delta Air Lines zakte 7,3 procent. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft haar verwachtingen voor het huidige kwartaal flink teruggeschroefd. Daarbij wees Delta op het afgenomen vertrouwen onder consumenten en bedrijven door de toegenomen economische onzekerheid. Ook American Airlines ging lager de handel uit, met een min van 8,3 procent.

Boeing won 4 procent. De vliegtuigfabrikant maakte bekend in februari 44 vliegtuigen te hebben afgeleverd. Daarmee leverde Boeing voor de tweede opeenvolgende maand meer toestellen af dan concurrent Airbus, met veertig vliegtuigen.