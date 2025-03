Trump hoopt op bestand in Oekraïne binnen paar dagen

De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat er binnen enkele dagen een staakt-het-vuren is in Oekraïne. Rusland moet nog akkoord gaan met het Amerikaanse voorstel, maar Trump verwacht daar deze week nog met president Vladimir Poetin over te praten. Amerikaanse en Russische diplomaten zouden elkaar al eerder spreken.

Trump suggereerde na vragen van journalisten dat hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky mogelijk snel uitnodigt om opnieuw langs te komen in Washington. Anderhalve week geleden was Zelensky ook al te gast in het Witte Huis, maar dat liep uit op een openlijke ruzie tussen de twee.

Oekraïense en Amerikaanse afvaardigingen spraken dinsdag lang omet elkaar in Saudi-Arabië. Na afloop verklaarde Oekraïne akkoord te gaan met een Amerikaans voorstel voor een totaal staakt-het-vuren van dertig dagen. Ook zou er snel een deal gesloten kunnen worden over Oekraïense mineralen. De VS besloten om per direct weer militaire steun en inlichtingen te leveren.