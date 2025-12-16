Schoof vindt gebruik tegoeden zonder steun Belgen zeer ongewenst

DEN HAAG (ANP) - Het zou "zeer ongewenst" zijn als de Europese Unie zonder instemming van België gebruik gaat maken van bevroren Russische tegoeden. Dat zei demissionair premier Dick Schoof dinsdag in een debat over de EU-top later deze week waar een besluit valt over financiële steun aan Oekraïne voor de komende twee jaar.

Bij de Belgische financiële instelling Euroclear staat ongeveer 180 miljard euro aan Russische tegoeden geblokkeerd. De Belgische regering verzet zich al lang tegen gebruik van deze miljarden. Ze vreest financieel aansprakelijk te worden gesteld en vindt dat de andere EU-landen onvoldoende garanties geven om het risico samen te dragen.

Nederland heeft een "sterke voorkeur" voor het gebruik van de Russische tegoeden, herhaalde Schoof. De Europese Commissie wil daar 90 miljard euro van gebruiken. Maar als de Europese leiders er niet uitkomen, staat het kabinet ook open voor de andere optie van de Europese Commissie om Oekraïne te helpen, namelijk een gezamenlijke EU-lening.