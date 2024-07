DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof heeft vertrouwen in zijn eerste optreden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer als premier. "We hebben allerlei situaties met interviewsessies gedaan", zegt hij voorafgaand. Het gaat "uitstekend" met de zenuwen.

Daags na de beëdiging van zijn kabinet, staat Schoof tegenover een waarschijnlijk uiterst kritische oppositie. Hij legt eerst een regeringsverklaring af, daarna is het woord aan de Tweede Kamerfracties.