Schoof vraagt Netanyahu met klem om oorlog in Gaza te stoppen

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 18:41
bijgewerkt om dinsdag, 02 september 2025 om 19:08
Demissionair premier Dick Schoof heeft dinsdag in een telefoongesprek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "met klem" opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Ook heeft hij gezegd dat Israël de afspraken met de EU moet nakomen over verbetering van de humanitaire situatie in het Palestijnse gebied.
"Dat Israël de oorlog in Gaza intensiveert, verergert de nu al catastrofale situatie alleen maar verder", laat Schoof weten op X. Israël beloofde de EU een paar maanden geleden veel meer hulp toe te laten tot Gaza, maar komt die afspraak niet na.
Ook veroordeelde Schoof de aangekondigde bouw van een nederzetting bij Jeruzalem waardoor een Palestijnse staat vrijwel onmogelijk wordt.
Schoof roept ook Hamas op om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten.
