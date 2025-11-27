Schoof vroeg Sierra Leoonse president om uitlevering Bolle Jos

DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof heeft de Sierra Leoonse president Julius Maada Bio eerder deze week gevraagd om de uitlevering van Jos Leijdekkers, ook wel Bolle Jos. Dat bevestigt een woordvoerder van de demissionaire premier na berichtgeving door het AD.

De voortvluchtige drugscrimineel kwam maandag ter sprake bij een korte ontmoeting tussen Schoof en Bio bij een topoverleg in Angola. De woordvoerder wil niet zeggen hoe de president van Sierra Leone reageerde op het verzoek.

Nederland vraagt al sinds begin dit jaar om uitlevering van Bolle Jos. De vraag is hoe kansrijk de verzoeken zijn, aangezien hij volgens de Sierra Leoonse oppositieleider en Nederlandse mediaberichten vader zou zijn geworden van een kind met presidentsdochter Agnes Bio.