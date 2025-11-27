Defensie: geen gevolgen voor betrokken medewerkers mortierongeval

DEN HAAG (ANP) - Defensie treft geen maatregelen tegen medewerkers die betrokken waren bij het mortierongeval in Mali, waarbij in 2006 twee militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte. Defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) vindt het niet passend om "rechtspositionele maatregelen" te nemen. Want, zo redeneert hij in een Kamerbrief, veel van de onderliggende problemen zijn veroorzaakt door de manier waarop zijn ministerie is georganiseerd.

Een onafhankelijke commissie meldde vorige maand na onderzoek naar het mortierongeval dat Defensie jarenlang niet handelde volgens de norm. De demissionaire bewindsman schrijft dat hij daarom inmiddels verschillende acties heeft ondernomen.

In zijn afweging noemt Brekelmans dat een deel van het betrokken personeel inmiddels niet meer bij Defensie werkt. De medewerkers die niet goed hebben gehandeld, worden wel "aangesproken op hun verantwoordelijkheid" door Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim.