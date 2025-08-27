ECONOMIE
Schoof wil niet direct nieuwe stappen tegen Israël

door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 17:38
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof wil nu geen nieuwe stappen om Israël onder druk te zetten of de humanitaire noodsituatie in Gaza te verlichten. Bij alle moties van die strekking gaf hij de Tweede Kamer het advies om tegen te stemmen.
Schoof wilde bijvoorbeeld niet meegaan in een voorstel van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Jimmy Dijk (SP) om een aantal kinderen uit Gaza "met de hoogste medische noden" in Nederlandse ziekenhuizen te laten behandelen. Volgens linkse oppositiepartijen en hulporganisaties zijn medische evacuaties nodig, maar Schoof sprak dat tegen. Hij beloofde er later op terug te komen.
Het kabinet wil later deze week in Europees verband pleiten voor een verbod op import uit illegale Israëlische nederzettingen. Als daar in de EU niet genoeg steun voor is, wil het kabinet overwegen om samen met andere landen nationale maatregelen te nemen. D66 en NSC kwamen met een verzoek om bij gebrek aan Europese eensgezindheid daadwerkelijk nationale maatregelen door te voeren. Ook die motie omarmde Schoof niet.
