Baantjer komt volgend jaar weer terug op televisie

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 17:15
anp270825151 1
HILVERSUM (ANP) - De serie Baantjer komt weer terug op televisie, maakte Talpa woensdag bekend. De laatste uitzending van de originele serie werd eind 2006 uitgezonden, later volgde nog een prequel. De nieuwe reeks van tien afleveringen is vanaf het najaar van 2026 te zien op SBS6.
"Baantjer was jarenlang een van de grootste successen op de Nederlandse televisie", zegt John de Mol, die eerder ruim honderd afleveringen van Baantjer produceerde. "Het is geweldig dat de serie terugkeert en dat ook een nieuwe generatie dit kan gaan beleven."
De serie is gebaseerd op de klassieke boeken van A.C. Baantjer en draait om "spannende moordzaken, onverwachte wendingen en het rauwe straatleven van Amsterdam". In de originele serie speelde Piet Römer de hoofdrol van rechercheur De Cock, in de prequel over de jonge jaren van De Cock was Waldemar Torenstra te zien als het hoofdpersonage. Later wordt meer bekend over de cast en invulling van de nieuwe serie.
SBS6 blies recentelijk al andere oudere televisieseries nieuw leven in. Zo verschenen al een nieuw seizoen van Gooische Vrouwen en een bewerking van Medisch Centrum West.
