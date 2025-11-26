Schoof ziet in Suriname kans voor meer samenwerking in onderwijs

PARAMARIBO (ANP) - Suriname en Nederland willen nauwer gaan samenwerken op het gebied van onderwijs. Dat zei demissionair premier Dick Schoof dinsdag in Paramaribo, waar hij aanwezig was bij de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid.

Tegen media zei hij met president Jennifer Geerlings-Simons te hebben gesproken over versterkte samenwerking op onderwijsgebied. Omdat beide landen door de taal verbonden zijn "is het ook logisch om te kijken, met name in het onderwijs, of we elkaar daarin kunnen bijstaan", zei Schoof.

"Het is goed als Nederlandse onderwijsinstellingen en Surinaamse onderwijsinstellingen intensief met elkaar samenwerken", aldus de premier. Hij denkt dan aan onderwijs op het gebied van toerisme, landbouw en techniek.

Schoof was op uitnodiging van de president bij de viering. "Vijftig jaar onafhankelijkheid markeert een belangrijk punt in de geschiedenis tussen Suriname en Nederland en daarom vond ik het belangrijk om hier ook zelf aanwezig te zijn om daarmee ook duidelijk te maken dat Nederland dit ook een belangrijk moment vindt", zei Schoof.