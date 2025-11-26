Van der Wulp: sportrechten bij NOS op het spel door bezuinigingen

AMSTERDAM (ANP) - Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, laat weten dat door de bezuinigingen bij de publieke omroep sportrechten op het spel staan. Dat zei Van der Wulp aan tafel bij Pauw & de Wit.

"Het zijn echt hele ingrijpende dingen die in de gesprekken voorbijkomen", vertelt Van der Wulp. Zo zijn eredivisierechten voor een beperkte tijd vastgelegd. "Over anderhalf jaar loopt dat af. Dat staat echt op het spel voor ons", aldus Van der Wulp. "Met deze heftigheid en snelheid van de bezuinigingen staat bijvoorbeeld ook het schaatsen bij de NOS op het spel omdat dat contract toevallig afloopt."

Dinsdag werd bekendgemaakt dat bij BNNVARA en AVROTROS per 2027 een flink aantal grote programma's moet worden geschrapt. Ook de NOS moet bezuinigen.