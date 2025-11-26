ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Wulp: sportrechten bij NOS op het spel door bezuinigingen

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 1:00
anp261125001 1
AMSTERDAM (ANP) - Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, laat weten dat door de bezuinigingen bij de publieke omroep sportrechten op het spel staan. Dat zei Van der Wulp aan tafel bij Pauw & de Wit.
"Het zijn echt hele ingrijpende dingen die in de gesprekken voorbijkomen", vertelt Van der Wulp. Zo zijn eredivisierechten voor een beperkte tijd vastgelegd. "Over anderhalf jaar loopt dat af. Dat staat echt op het spel voor ons", aldus Van der Wulp. "Met deze heftigheid en snelheid van de bezuinigingen staat bijvoorbeeld ook het schaatsen bij de NOS op het spel omdat dat contract toevallig afloopt."
Dinsdag werd bekendgemaakt dat bij BNNVARA en AVROTROS per 2027 een flink aantal grote programma's moet worden geschrapt. Ook de NOS moet bezuinigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

generated-image (66)

Perfecte koffie, met minder bonen: dit zijn de trucs

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

Loading