Schoof ziet 'sterke' Biden op NAVO-top

WASHINGTON (ANP) - Premier Schoof ziet Joe Biden op de NAVO-top optreden als "sterke president" - ondanks de groeiende zorgen over de hoge leeftijd van de Amerikaanse president. Schoof waagt zich verder niet aan de kwestie, die de top in Washington overschaduwt.

Biden hoopte met een krachtig optreden op de NAVO-top zijn herverkiezing komend najaar dichterbij te helpen. Maar door tal van incidenten die twijfels zaaiden over zijn gezondheid en geestelijke gesteldheid begon hij dinsdag op achterstand aan de bijeenkomst van leiders van de 32 NAVO-landen. Die krijgen voortdurend vragen over hun indruk van Biden.

Schoof, die in Washington zijn debuut maakt op het internationale toneel, "gaat niemand beoordelen". Maar hij "zag gisteravond een sterke president, en de president is de collega met wie we zaken doen. Zo eenvoudig is het".