Rusland zet onafhankelijke krant The Moscow Times op zwarte lijst

MOSKOU/AMSTERDAM (ANP) - Rusland heeft de onafhankelijke krant The Moscow Times bestempeld als "ongewenste organisatie". Dat betekent dat het voor Russen verboden is om te werken voor of banden te hebben met de krant, die is opgericht door de Nederlandse journalist Derk Sauer.

The Moscow Times is eerder al aangemerkt als "buitenlandse agent" en een groot gedeelte van de redactie is daarom na de Russische invasie in Oekraïne vertrokken naar Amsterdam.

Volgens de Russische autoriteiten is de krant "gericht op het in diskrediet brengen van de beslissingen van het leiderschap van de Russische Federatie in zowel het buitenlands als binnenlands beleid".

De titel "ongewenste organisatie" wordt in Rusland vaak gebruikt om onafhankelijke media, mensenrechtenorganisaties en onderwijsinstellingen te onderdrukken. Door het nieuwe label riskeert personeel van The Moscow Times een celstraf en is het ook voor lezers strafbaar geworden om artikelen van de krant online te delen.