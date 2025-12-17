Schoolgenoten vragen Farage om excuses voor racisme in schooltijd

LONDEN (ANP) - Een groep mensen die met de rechts-populistische Nigel Farage op school heeft gezeten, heeft de Britse politicus opgeroepen om zijn excuses aan te bieden voor de racistische en antisemitische opmerkingen die hij in die tijd heeft gemaakt. 26 voormalige schoolgenoten hebben daartoe een open brief aan hem ondertekend, schrijft The Guardian.

Farage is de afgelopen weken al vaker beschuldigd van ongepaste en beledigende opmerkingen tijdens zijn schooltijd. De Reform UK-leider ontkent het "direct" op iemand te hebben gemunt en zegt nooit iemand te hebben willen beledigen.

De schoolgenoten die nu de open brief hebben ondertekend, vinden niet dat Farage nu nog moet worden afgerekend op wat hij als tiener heeft gezegd, maar willen wel dat hij erkent wat er is gebeurd. "Wat ons stoort, is niet zozeer wat er jaren geleden is gebeurd, hoe pijnlijk dat ook was, maar eerder je weigering om je gedrag in het verleden te erkennen of je ervoor te verontschuldigen."