ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoolgenoten vragen Farage om excuses voor racisme in schooltijd

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 9:29
anp171225081 1
LONDEN (ANP) - Een groep mensen die met de rechts-populistische Nigel Farage op school heeft gezeten, heeft de Britse politicus opgeroepen om zijn excuses aan te bieden voor de racistische en antisemitische opmerkingen die hij in die tijd heeft gemaakt. 26 voormalige schoolgenoten hebben daartoe een open brief aan hem ondertekend, schrijft The Guardian.
Farage is de afgelopen weken al vaker beschuldigd van ongepaste en beledigende opmerkingen tijdens zijn schooltijd. De Reform UK-leider ontkent het "direct" op iemand te hebben gemunt en zegt nooit iemand te hebben willen beledigen.
De schoolgenoten die nu de open brief hebben ondertekend, vinden niet dat Farage nu nog moet worden afgerekend op wat hij als tiener heeft gezegd, maar willen wel dat hij erkent wat er is gebeurd. "Wat ons stoort, is niet zozeer wat er jaren geleden is gebeurd, hoe pijnlijk dat ook was, maar eerder je weigering om je gedrag in het verleden te erkennen of je ervoor te verontschuldigen."
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

Loading