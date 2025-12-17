Toezichthouder vindt terugleverkosten zonnestroom niet onredelijk

DEN HAAG (ANP) - De terugleverkosten die energieleveranciers in rekening brengen bij huishoudens met zonnepanelen zijn niet onredelijk in vergelijking met de kosten die leveranciers maken. Dat oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vindt wel dat contracten moeilijk te vergelijken zijn, omdat energiebedrijven deze kosten op verschillende manieren doorberekenen aan hun klanten.

Sinds 2023 rekenen steeds meer leveranciers kosten voor de stroom die huishoudens met zonnepanelen terugleveren aan het net. Hiernaar heeft de ACM al twee keer eerder onderzoek gedaan. Ook toen was de conclusie dat deze kosten niet onredelijk waren. Daarna bleven de terugleverkosten echter stijgen. Daarom besloot de ACM opnieuw onderzoek te doen.

De toezichthouder stelt vast dat de kosten die verschillende leveranciers maken voor teruggeleverde stroom weinig van elkaar verschillen. Ook zijn ze goed onderbouwd. De ACM verwacht bovendien dat de terugleverkosten bij gelijkblijvende marktomstandigheden niet verder stijgen.