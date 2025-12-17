ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toezichthouder vindt terugleverkosten zonnestroom niet onredelijk

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 9:24
anp171225080 1
DEN HAAG (ANP) - De terugleverkosten die energieleveranciers in rekening brengen bij huishoudens met zonnepanelen zijn niet onredelijk in vergelijking met de kosten die leveranciers maken. Dat oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vindt wel dat contracten moeilijk te vergelijken zijn, omdat energiebedrijven deze kosten op verschillende manieren doorberekenen aan hun klanten.
Sinds 2023 rekenen steeds meer leveranciers kosten voor de stroom die huishoudens met zonnepanelen terugleveren aan het net. Hiernaar heeft de ACM al twee keer eerder onderzoek gedaan. Ook toen was de conclusie dat deze kosten niet onredelijk waren. Daarna bleven de terugleverkosten echter stijgen. Daarom besloot de ACM opnieuw onderzoek te doen.
De toezichthouder stelt vast dat de kosten die verschillende leveranciers maken voor teruggeleverde stroom weinig van elkaar verschillen. Ook zijn ze goed onderbouwd. De ACM verwacht bovendien dat de terugleverkosten bij gelijkblijvende marktomstandigheden niet verder stijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

Loading