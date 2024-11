Schoolsluitingen en evacuaties om stortregens in Spanje

VALENCIA (ANP/AFP) - Scholen in door overstromingen getroffen steden in Oost-Spanje zullen woensdag gesloten blijven nu de regio zich schrap zet voor meer stortregens, melden lokale autoriteiten. De nationale weerdienst AEMET voorspelt zware stortregens in delen van Valencia en Catalonië in het noordoosten en Andalusië in het zuiden, die tot donderdag aanhouden.

De schoolsluitingen zijn onder meer in Valencia, in delen van Zuid-Catalonië en in enkele steden in Andalusië, waaronder Malága. In die laatste stad zijn ongeveer 3000 mensen geëvacueerd, melden lokale media.

Twee weken geleden veroorzaakte een uitzonderlijke mediterrane storm de dodelijkste overstromingen in Spanje in decennia. Volgens de laatste officiële telling kwamen door de storm 223 mensen om, het merendeel in de regio Valencia.

Er wordt nu minder regen verwacht dan twee weken terug. De rioleringssystemen zitten echter verstopt met modder en zouden daardoor moeite kunnen hebben met het verwerken van aanzienlijke neerslag, waardoor meer overstromingen mogelijk zijn, waarschuwen lokale functionarissen.