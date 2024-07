Schoten gevuurd op campagnebijeenkomst Trump in Pennsylvania

BUTLER (ANP) - Donald Trump is met bloed aan zijn oor van het podium geëvacueerd nadat er schoten zijn gehoord op een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De Republikeinse presidentskandidaat hief zijn vuist omhoog, toen hij in veiligheid werd gebracht.

Volgens de beveiligingsdienst U.S. Secret Service is Trump veilig en zijn er rond hem extra maatregelen getroffen. President Joe Biden zei dat hij nog niet op de hoogte was gesteld van het incident en niet kon reageren.

PVV-fractieleider Geert Wilders schreef op X: "Pray for Trump." (Bid voor Trump)