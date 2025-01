Schouten: knoop in mijn maag door trieste gebeurtenissen in stad

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten zegt een knoop in haar maag te hebben van de trieste en schokkende gebeurtenissen in Rotterdam de afgelopen week. "Kun je elkaar in die omstandigheden een goed en gezond nieuwjaar wensen?", vroeg ze zich hardop af tijdens de traditionele nieuwjaarstoespraak in het stadhuis.

"Aan het begin van 2025 werd Rotterdam hard geraakt", aldus Schouten. "De afgelopen weken werden drie Rotterdammers het leven ontnomen door de schietincidenten in IJsselmonde. Een leven van een Rotterdamse jongen werd in de knop gebroken door vuurwerk en een paar dagen later overleed een jong kind thuis. Het verdriet is groot en mijn diepste medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden die hen dierbaar waren. Ook hadden de gebeurtenissen grote impact."

"De angst en het ongeloof die het met zich meebracht, voelden en voelen bewoners in IJsselmonde nog steeds. Dat merkte ik zelf toen ik IJsselmonde bezocht." Ondanks de schokkende gebeurtenissen zag de burgemeester ook een sterke saamhorigheid in het stadsdeel. "Ik ben geweldig onder de indruk van wat ik daar tegenkwam."