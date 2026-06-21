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Schouten: krachtig dat premier excuses heeft gemaakt

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 15:52
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ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten vindt het "krachtig" dat premier Rob Jetten zondag excuses heeft aangeboden aan de Molukse gemeenschap.
"Ik vond het een heel bijzonder moment", zei ze na afloop van een ceremonie waar onder anderen Jetten en zijzelf spraken. "Vooral voor de eerste generatie die hier nog wel aanwezig is, die het ook daadwerkelijk meegemaakt heeft. Maar zeker ook de generaties daarna, die natuurlijk ook een stem hebben proberen te geven aan de eerste generatie", aldus Schouten.
De ceremonie vond plaats voorafgaand aan de onthulling van het nationale monument op de Lloydkade in Rotterdam, ter ere van de eerste generatie Molukse migranten.
Volgens de burgemeester is het belangrijk dat aan de excuses acties worden verbonden. Om die reden komt er onder meer ieder jaar een herdenking in Rotterdam, zei ze. Naar verwachting vindt deze herdenking jaarlijks op 21 juni plaats, de dag dat in 1951 het laatste schip met Molukkers in Rotterdam aankwam. De Molukse militairen en hun gezinnen waren naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Het zou om een tijdelijk verblijf gaan, maar dat bleek niet waar te zijn.
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