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Atlete Klaver derde op 400 meter bij FBK Games

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 15:53
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HENGELO (ANP) - Lieke Klaver is bij de FBK Games in Hengelo als derde geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse sprinttroef moest de Egyptische Bassant Hemida en de Ierse Sharlene Mawdsley voor laten gaan. Klaver noteerde 50,60 seconden en slaagde er opnieuw niet in onder de grens van 50 seconden te duiken. Hemida won in 50,10, Mawdsley liep 50,14.
Myrte van der Schoot kwam als zesde over de finish in een persoonlijk record van 51,21.
Het wil dit outdoorseizoen nog niet vlotten bij Klaver. Ze klokte voor de derde keer een tijd ruim boven haar persoonlijk record van 49,58. Afgelopen winter was ze indoor nog wel op dreef. Ze veroverde brons bij de WK in de binnenhal op de 400 meter.
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