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Schouten maakt met abseilen van Euromast verkiezingsbelofte waar

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 11:40
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ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is donderdagochtend van de Euromast abgeseild. Haar actie trok veel bekijks, zowel van het publiek als van de binnen- en buitenlandse media.
Geflankeerd door een begeleider en aangemoedigd door het publiek daalde ze af. Onderweg en bij aankomst kreeg ze aanmoedigingen en applaus. "De stap over het randje was het engst", vond Schouten, die bij aankomst naar eigen zeggen vol adrenaline zat.
De burgemeester beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt: de opkomst was met 40,7 procent iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers ging stemmen.
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