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Zuid-Korea verandert benadering Pyongyang in 'vrede eerst'

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 11:35
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SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse benadering van zijn noorderbuur is er niet langer primair op gericht dat Pyongyang zijn kernwapens inlevert, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging, Chung Dong-young, stelt dat het beleid voor Noord-Korea is aangepast naar "vrede eerst".
Zuid-Korea verzet zich wel nog steeds tegen het feit dat Noord-Korea kernwapens heeft, maar dat moet niet in de weg staan van gesprekken tussen de twee landen die officieel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.
Die verandering is ingezet na het aantreden van president Lee Jae-myung, vorig jaar juni. Hij heeft zich minder hard opgesteld ten opzichte van Noord-Korea dan zijn voorgangers en benadrukte al bij zijn beëdiging dat hij "de dialoog" wilde aangaan. Later besloot Lee onder meer om de luidsprekers met propagandaboodschappen bij de grens te verwijderen.
Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering en verklaarde vorige maand nog nooit afstand te willen doen van zijn kernwapens.
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