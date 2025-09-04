Google deels uitgevallen in Turkije en delen Zuidoost-Europa

ISTANBUL (ANP/RTR) - Sommige diensten van internetbedrijf Google, waaronder videoplatform YouTube, zijn donderdag niet toegankelijk in Turkije en sommige delen van Europa. Dat melden de Turkse viceminister van Transport en Infrastructuur en de Freedom of Expression Association, die toezicht houdt op lokale internetcensuur.

De Freedom of Expression Association, een non-profitorganisatie die het recht op vrijheid van meningsuiting in Turkije beschermt, meldde dat de storing bij Google donderdagochtend in Turkije begon.

Viceminister Ömer Fatih Sayan schreef daarnaast op X dat de lokale cybersecuritywaakhond Google om een technisch rapport heeft gevraagd. Een door Sayan geplaatste kaart toonde aan dat Turkije, grote delen van Zuidoost-Europa en enkele locaties in Oekraïne, Rusland en West-Europa waren getroffen door de uitval van sommige Google-diensten.