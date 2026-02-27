ECONOMIE
Schrijvers eisen dat AI van Meta hun werk niet meer gebruikt

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 7:08
anp270226037 1
AMSTERDAM (ANP) - Vertegenwoordigers van Nederlandse schrijvers, vertalers en journalisten sommeren techconcern Meta per direct te stoppen met het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk voor de training van AI-modellen.
De Auteursbond, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Stichting Lira stellen dat Meta bij de ontwikkeling van AI-modellen gebruik heeft gemaakt van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal afkomstig uit illegale datasets. Het zou daarbij ook gaan om Nederlandse boeken, artikelen en andere teksten. Dat is zonder toestemming van en betaling aan de auteurs gebeurd.
In de sommatie die de Auteursbond, de NVJ en Stichting Lira vrijdag versturen, eisen zij dat Meta het gebruik van illegale databronnen en het aanbieden van op die wijze getrainde AI-modellen in Europa staakt. Daarnaast roepen zij Meta op om met hen in gesprek te gaan over een regeling voor het gebruik van bestaande teksten bij AI-training.
