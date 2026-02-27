Verkoopprijzen Nederlandse industrie bijna 2 procent lager

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in januari opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 1,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In december daalden de prijzen met 1,4 procent.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In januari kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 27 procent minder dan een jaar eerder. In december was olie bijna 25 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Buitenlandse markt

Producten van de aardolie-industrie waren in januari bijna 16 procent goedkoper dan een jaar geleden. In december lagen de prijzen 12 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand bijna 6 procent lager dan een jaar eerder. In december lagen de prijzen 4,5 procent lager dan in december 2024.

In vergelijking met december stegen de industriële afzetprijzen vorige maand met 0,9 procent. De prijzen op de buitenlandse markt stegen met 1,2 procent. Op de binnenlandse markt was sprake van een prijsstijging van 0,6 procent.