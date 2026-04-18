Trump: Iran kan ons niet chanteren met sluiting Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran de VS niet kan "chanteren" door de Straat van Hormuz opnieuw af te sluiten. Hij zei ook dat de landen nog steeds met elkaar in gesprek zijn.

"We praten met ze. Ze willen de zeestraat opnieuw afsluiten, zoals ze al jaren doen. En ze kunnen ons niet chanteren", zei hij in het Witte Huis. Hij zei ook dat later op zaterdag meer informatie zou volgen over Iran.

Teheran zei eerder op de dag dat het de Straat van Hormuz opnieuw ging afsluiten, terwijl het een dag eerder juist de heropening van de belangrijke zeestraat had aangekondigd. Zaterdag werden twee schepen beschoten, vermoedelijk door de Iraanse Revolutionaire Garde.