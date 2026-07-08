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Tourpeloton vertrokken voor eerste sprintetappe

Sport
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 14:22
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LANNEMEZAN (ANP) - Het Tourpeloton is vanuit het Zuid-Franse Lannemezan vertrokken voor de vijfde etappe. Die is normaal gesproken een prooi voor de sprinters, hun eerste kans van deze Ronde van Frankrijk. De finish is rond 17.30 uur na 158 kilometer in het bij de Pyreneeën gelegen Pau.
De Belg Jasper Philipsen, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin - Premier Tech, won twee jaar geleden bij de vorige aankomst in Pau. De tienvoudig etappewinnaar in de Tour zal het moeten opnemen tegen onder anderen Olav Kooij, die bij Decathlon CMA CGM zijn Tourdebuut beleeft. Land- en ploeggenoten Cees Bol en Daan Hoole zullen de sprint moeten aantrekken.
De Noor Torstein Træen zal waarschijnlijk ook na de vijfde rit, die één gecategoriseerde klim kent, de gele leiderstrui nog dragen. De Fransman Alex Baudin leidt het bergklassement, de Deen Mads Pedersen rijdt in de groene puntentrui na zijn etappezege van dinsdag.
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