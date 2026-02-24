ECONOMIE
Vier doden bij aanval van IS op checkpoint in noorden van Syrië

dinsdag, 24 februari 2026 om 3:27
RAQQA (ANP) - Vier Syrische veiligheidsfunctionarissen zijn maandag gedood in een aanval op een checkpoint ten westen van de stad Raqqa. Volgens het Syrische staatspersbureau zitten strijders van Islamitische Staat (IS) achter de aanval, al heeft de terreurbeweging de aanval nog niet opgeëist.
Twee dagen eerder had IS zijn leden opgeroepen te vechten tegen de nieuwe Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Op zaterdag claimde IS verantwoordelijkheid voor twee aanvallen op Syrisch legerpersoneel in het noorden en oosten van Syrië. Daarbij kwamen een soldaat en een burger om het leven.
De Syrische regering sloot zich vorig jaar aan bij de internationale coalitie, onder leiding van de VS, om IS te bestrijden. In januari nam de Syrische regering de controle in Raqqa over van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Ondertussen begonnen de VS maandag met het terugtrekken van hun troepen uit hun grootste militaire basis in het noordoosten van Syrië.
