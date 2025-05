Sean 'Diddy' Combs wijst schikkingsvoorstel af

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse rapper en producer Sean 'Diddy' Combs heeft een schikkingsvoorstel van de openbaar aanklager in zijn rechtszaak officieel afgewezen. Diddy zou schuld moeten bekennen in ruil voor een kortere gevangenisstraf, meldt ABC News. De 55-jarige muzikant staat terecht voor afpersing en mensenhandel voor seksuele uitbuiting. Ook beschuldigen tientallen mensen hem van seksueel wangedrag.

Als Diddy wel akkoord was gegaan met het voorstel van de aanklager, zou dit zijn mogelijke gevangenisstraf aanzienlijk kunnen verkorten. De rapper hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, aldus de nieuwssite.

De inhoudelijke behandeling van de zaak van Diddy gaat maandag van start. Zelf zegt Diddy onschuldig te zijn.