Sébastien Lecornu geïnstalleerd als Franse premier

PARIJS (ANP/RTR) - Sébastien Lecornu is beëdigd als minister-president van Frankrijk. Bij het Hôtel de Matignon, de officiële residentie van de Franse premier in Parijs, hield hij na de ceremonie een toespraak samen met zijn voorganger François Bayrou, die maandag een vertrouwensstemming verloor in het parlement.

Bayrou sprak de hoop uit dat Lecornu de Fransen kan verenigen en het land kan helpen zichzelf opnieuw uit te vinden. "De huidige crisis in Frankrijk vraagt om nederigheid", reageerde Lecornu op Bayrou. Hij sprak zijn dank uit aan zijn voorganger voor diens vertrouwen en verzekerde de Fransen dat "Frankrijk zijn problemen zal overwinnen". Hij beloofde "niet alleen formele veranderingen", maar ook "inhoudelijke".

De komende dagen wil Lecornu met de fracties en vakbonden praten over de omstreden bezuinigingen die woensdag in heel Frankrijk aanleiding waren voor demonstraties. Na die gesprekken wil hij zich uitgebreider voorstellen aan de Fransen.