Dodental betogingen Nepal loopt op, vliegveld weer open

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 13:34
KATHMANDU (ANP/RTR/AFP) - Het dodental bij de demonstraties deze week in Nepal is opgelopen tot 25. Militairen bewaken het parlement en voeren patrouilles uit in de lege straten van Kathmandu, waar een uitgaansverbod geldt. De internationale luchthaven van de Nepalese hoofdstad is na een dag weer geopend.
Er zijn ook 633 mensen gewond geraakt, volgens het ministerie van Gezondheid. De politie zette maandag en dinsdag onder meer traangas, rubberkogels en waterkanonnen in om de menigte te bedwingen. Het lijkt woensdag weer rustig te zijn op straat.
De demonstraties begonnen wegens ongenoegen over een verbod op Facebook, X en 24 andere sociale media, maar gingen dinsdag door nadat de maatregel was ingetrokken en premier Khadga Prasad Sharma Oli was opgestapt. De betogers, vooral jongeren, voeren ook actie tegen corruptie. Zij staken dinsdag onder meer het parlement in brand.
