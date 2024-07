Secret Service vraagt Trump geen buitenevenementen meer te houden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse geheime dienst heeft oud-president Donald Trump "aangemoedigd" geen grote campagne-evenementen meer te houden in de buitenlucht. Dat melden bronnen aan de Washington Post.

In de nasleep van de aanslag op Trump, die een bezoeker het leven kostte en waarbij de oud-president in het oor werd geschoten, zouden agenten van de Secret Service hun zorgen over een buitenbijeenkomst hebben gedeeld met de campagnetop. Aanslagpleger Thomas Crooks vuurde zijn geweer af vanaf het dak van een schuur buiten het evenemententerrein.

Voor aankomende bijeenkomsten zoekt het team van Trump volgens de bronnen van de krant overdekte locaties, zoals basketbalstadions en andere hallen waar duizenden mensen in passen. Er zouden voorlopig geen grote buitenevenementen worden gepland.