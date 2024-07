Roglic liep bij val in de Tour de France breuk in onderrug op

Wielrenner Primoz Roglic heeft bij de valpartij in de twaalfde etappe van de Tour de France een breuk in de onderrug opgelopen. De Sloveense kopman van Red Bull - Bora-hansgrohe, die niet meer van start ging in de volgende etappe, meldde dat op Instagram.

"Nader onderzoek na de valpartij in de Tour de France heeft een breuk in een wervel in de onderrug aan het licht gebracht", aldus Roglic. "Ik heb afgelopen week in het Red Bull Athlete Performance Center aan mijn herstel gewerkt en ben daar op de best mogelijke manier verzorgd."

Roglic liet zich er niet over uit hoe de rest van het jaar er voor hem uitziet. "Ik ga langzaam weer op de fiets zitten en neem de tijd om te revalideren. We zullen zien waar dat toe leidt."