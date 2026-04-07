Selectie PSV op Stadhuisplein voor huldiging

EINDHOVEN (ANP) - De spelers en staf van PSV zijn iets na 18.00 uur verschenen op het bordes van het stadhuis in Eindhoven. Daar wordt de selectie, die voor de derde keer op rij landskampioen is, gehuldigd. Op het plein worden in de uitzinnige rood-witte menigte met fans veel rode fakkels afgestoken. Ook klinken er af en toe knallen, ondanks het vuurwerkverbod van de gemeente.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem feliciteerde de voetballers bij aankomst op het stadhuis een voor een. De huldiging begon zo'n half uur later dan gepland.

Het plein staat al de hele middag vol met fans. Ze scanderen 'kampioenen' naar de selectie. Ook wordt er veel met vlaggen gezwaaid en zingen en klappen de supporters mee met het clublied. Rond 13.30 uur begon een podiumprogramma, met onder meer een optreden van Guus Meeuwis. Ook op andere plekken in de stad is de huldiging te volgen en zijn veel supporters op de been.

De spelers en staf werden eerder op de middag ontvangen in het Philips Stadion, waar ze de kampioensschaal kregen. Daarna trokken ze op een platte kar door de stad.

Eindhoven was voorbereid op 100.000 supporters. Volgens een woordvoerster van de burgemeester is het exacte aantal nog niet bekend, "maar daar lijkt het wel op".