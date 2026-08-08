Senaat VS stemt in met benoeming Blanche als justitieminister

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie. Democraten verzetten zich tegen de benoeming, omdat Blanche volgens hen door president Donald Trump ingezet zou worden om achter politieke tegenstanders aan te gaan.

Blanche kreeg in de Senaat uiteindelijk steun van een krappe meerderheid: 50 voor, 49 tegen. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen.

Een van de knelpunten was de medewerking van Blanche aan een fonds van bijna 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) voor mensen die volgens Trump slachtoffer waren van politieke processen, onder wie de Capitoolbestormers van 2021. Dat plan liet Blanche vallen.

Blanche was al waarnemend minister van Justitie sinds april, toen zijn voorganger Pam Bondi werd ontslagen. In het verleden werkte hij als de persoonlijke advocaat van Trump, onder meer in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels.