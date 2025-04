WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met Pete Hoekstra als ambassadeur in Canada. Hoekstra was tijdens de eerste termijn van president Donald Trump ambassadeur in Nederland.

In november werd bekend dat Trump Hoekstra als ambassadeur in Canada wilde. Voor Nederland heeft Trump zakenman Joe Popolo voorgedragen. Hij is algemeen directeur bij een investeringsmaatschappij en zit in het bestuur van verschillende ondernemingen.