WSJ: Trump wil langdurige blokkade van Iran

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 3:36
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zou zijn medewerkers hebben opgedragen zich voor te bereiden op een langdurige blokkade van Iran. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.
Tijdens recente bijeenkomsten koos Trump ervoor om de Iraanse economie en olie-export verder onder druk te zetten door het scheepvaartverkeer van en naar de Iraanse havens te belemmeren, aldus het bericht.
Volgens de krant zou hij van mening zijn dat zijn andere opties, zoals het hervatten van bombardementen of zich terugtrekken uit het conflict, meer risico met zich meebrengen dan het handhaven van de blokkade.
