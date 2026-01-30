Tientallen doden bij jihadistische aanval in noordoosten Nigeria

ABUJA (ANP) - Een vermoedelijk jihadistische aanval heeft tientallen mensen het leven gekost in het noordoosten van Nigeria. Dat meldden lokale bronnen aan persbureau AFP. De aanval is nog niet opgeëist. Het is het zoveelste geweldsincident in de Sahel-regio.

De aanval vond 's nachts plaats in de afgelegen deelstaat Borno, die sinds 2009 het epicentrum is van een islamitische opstand door Boko Haram en een afsplitsing van Islamitische Staat, ISWAP. In die periode zijn meer dan 40.000 mensen omgekomen door het geweld, terwijl bijna 2 miljoen mensen ontheemd raakten.

Onder de doden waren soldaten, jagers en bouwvakkers die werkten aan een verkeersbrug die vorig jaar bij een jihadistische aanslag was verwoest. De groep was op de terugweg naar hun basis toen ze werd aangevallen, aldus een lid van de Civilian Joint Task Force, een militie die het Nigeriaanse leger bijstaat in de strijd tegen de militanten.

Nigeria wordt geteisterd door aanvallen van zowel jihadistische groeperingen als criminele bendes, die zich vaak schuilhouden in bossen voordat ze dorpen, transportroutes en legerbases aanvallen.