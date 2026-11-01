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Senator Sullivan zal verkiezingsresultaat in Alaska accepteren

Samenleving
door anp
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JUNEAU (ANP) - De Republikeinse senator Dan Sullivan heeft zondag tegen de zender CNN gezegd dat hij het resultaat van de verkiezingen van dinsdag zal accepteren. Ook al heeft zijn opponent "valsgespeeld" en is zij volgens hem "niet geschikt" om senator te worden namens de Amerikaanse staat Alaska. Sullivan hoopt dinsdag een derde termijn als senator te winnen.
Met valsspelen verwees Sullivan naar de onthulling woensdag van The New York Times dat het campagneteam van zijn Democratische tegenkandidaat, Mary Peltola, een derde kandidaat op het stembiljet had laten zetten met exact dezelfde naam als haar Republikeinse tegenstander. Het doel was om met deze tweede Dan Sullivan, een gepensioneerde leraar uit een klein dorp, Republikeinse kiezers dusdanig te verwarren dat ze op de verkeerde Sullivan stemmen.
Eerder had president Donald Trump laten weten dat een eventuele verkiezingswinst van Peltola niet mag worden erkend als ze met een klein verschil wint. In de Verenigde Staten is de tactiek van 'ballot stacking' echter niet verboden. Beide partijen hebben dat al vaker toegepast.
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