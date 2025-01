Seniorenorganisaties positief over voorstel NSC voor pensioenwet

DEN HAAG (ANP) - Seniorenorganisaties scharen zich wel achter de voorstellen van NSC voor aanpassingen aan de pensioenwet. Ze denken dat het plan om pensioendeelnemers instemmingsrecht te geven over het overzetten van bestaande pensioenrechten "het draagvlak" voor de pensioenwet zal verhogen. Daarom roepen ze de Tweede Kamer op het plan te steunen. Eerder op de dag keerden werkgevers, pensioenfondsen, vakbond CNV en ook de VVD zich juist tegen de voorstellen.

Regeringspartij NSC diende met coalitiegenoot BBB een plan in voor referenda, waarbij deelnemers kunnen aangeven of hun pensioenfonds moet overstappen op het nieuwe pensioenstelsel of niet. Volgens organisaties als Senioren Brabant-Zeeland, KBO Utrecht, stichting PensioenBehoud en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is dat een goed idee. Het zal ook helpen voorkomen dat de pensioenfondsen speelbal worden van belangentegenstellingen, betogen de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Onder meer de werkgevers waarschuwden juist dat het plan zou leiden tot een groot risico op verslechtering van het pensioen van mensen die nu werken of al met pensioen zijn. Vakbond CNV benadrukte daarbij dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. En pensioenfondsen onderstreepten dat het alsnog aanbrengen van wijzigingen in de wet veel extra kosten met zich mee zou brengen.

De seniorenorganisaties kijken hier anders tegenaan: "Een argument dat twee systemen niet naast elkaar kunnen bestaan omdat het duur en administratief lastig uit te voeren zou zijn, is ongeloofwaardig." Volgens hen zou de wet in de huidige vorm daarbij "juridisch aanvechtbaar" zijn. "Dat is voor geen enkele partij van belang. De voorgestelde wetswijziging voorkomt dit."