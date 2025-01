Regering Trump stuurt admiraal kustwacht weg

WASHINGTON (ANP) - De nieuwe Amerikaanse regering heeft een hoge militair uit haar functie ontheven. Het gaat volgens de krant The Washington Post om admiraal Linda Fagan, de hoogste officier binnen de kustwacht.

Fagan was in 2022 de eerste vrouw die aan het hoofd van een krijgsmachtonderdeel kwam te staan. Haar vertrek is volgens de krant de eerste grote wijziging in de top van de strijdkrachten die onder de nieuwe regering wordt doorgevoerd.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid laat aan CNN weten dat er meerdere redenen zijn voor het vertrek van Fagan. Zo zou zijn nagelaten om veiligheidsrisico's aan de grens aan te pakken. Ook zou er een te grote focus zijn geweest op diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Daarnaast zijn er beschuldigingen van een "doofpotaffaire" rond Operation Fouled Anchor, een intern onderzoek naar seksueel misbruik bij de kustwacht.

Kritiek op diversiteitsbeleid

Bondgenoten van president Donald Trump hebben de kustwacht ervan beschuldigd te gefocust te zijn op diversiteitsbeleid. Zijn beoogde minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft daarnaast gezegd dat "woke" admiraals en generaals moeten opstappen.

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid, Benjamine Huffman, prijst in een verklaring de "lange en indrukwekkende carrière" van Fagan. Ze wordt voorlopig vervangen door admiraal Kevin E. Lunday.