SER: investeer in werkende mantelzorgers, geef ze betaald verlof

DEN HAAG (ANP) - Het moet makkelijker worden om werk en mantelzorg te combineren. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de overheid. De SER ziet daarbij een grote rol voor de overheid weggelegd en pleit voor acht weken betaald mantelzorgverlof.

Zo'n 2 miljoen Nederlanders combineren op dit moment hun betaalde baan met mantelzorg. Zij zorgen naast hun baan voor een naaste met fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Voor een groeiende groep mensen leidt die combinatie volgens de SER tot overbelasting, met het risico om uit te vallen. Vooral vrouwen en zorgprofessionals zouden risico lopen, met alle financiële gevolgen van dien. Om die trend tegen te gaan moet volgens het advies geïnvesteerd worden in mantelzorgers en moet het combineren van werk en zorg makkelijker.

Volgens de SER draaien nu vooral werkenden en werkgevers op voor de financiële gevolgen van mantelzorg, terwijl het een breed maatschappelijk vraagstuk betreft. Omdat de groeiende druk op de mantelzorg ook deels het gevolg is van beleid in Den Haag meent de raad dat de overheid een grotere rol op zich moet nemen in het ondersteunen van werkende mantelzorgers.

Ventiel

Om mantelzorgers tegemoet te komen, wil de SER een 'ventiel' voor wanneer de druk te hoog wordt: acht weken betaald mantelzorgverlof, gefinancierd door de overheid, en een passend aanbod van vervangende zorg. Ook voor mensen met zeer langdurige, intensieve mantelzorgtaken schiet verlof tekort; de raad adviseert het kabinet na te gaan hoe ook deze groep goed kan worden ondersteund.

Op de werkvloer moet mantelzorg worden genormaliseerd. Het is volgens de SER aan werkgevers om maatwerk te bieden waar mogelijk: "begrip en flexibiliteit zijn voor veel werkenden een oplossing", aldus het adviesorgaan. Daarbij is het dan wel belangrijk dat mantelzorgers zelf het gesprek aangaan met hun werkgever. Het is dan aan de overheid om ervoor te zorgen dat zij niet verstrikt raken 'in een woud aan regelingen en instanties'.

Om de groeiende vraag naar mantelzorg tegen te gaan moet volgens de adviesraad worden geïnvesteerd in de gezondheid van mensen. Ook moet er goed gekeken worden hoe technologie kan bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers. Tot slot moet er meer geld naar de formele zorgsector.