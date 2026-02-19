Erkens snapt scepsis agrarische sector over zijn aantreden

DEN HAAG (ANP) - Silvio Erkens (VVD) snapt de weifeling in de agrarische sector over zijn benoeming tot staatssecretaris van Landbouw. "Volgens mij is het aan mij om het tegendeel te bewijzen. Maar ik snap het scepticisme", zei hij donderdag voor aanvang van zijn gesprek met formateur Rob Jetten.

De liberaal had landbouw niet in zijn portefeuille in de Tweede Kamer, maar heeft "wel veel raakvlakken gehad met veel van de dossiers" als energiewoordvoerder van de fractie. Veel van de problemen van de agrarische sector, zoals regeldruk, vind je volgens hem ook in andere sectoren.

Erkens heeft in zijn tijd in het buitenland gezien hoe hoog de Nederlandse landbouwsector staat aangeschreven. Over tien, vijftien jaar moet dat volgens hem nog steeds zo zijn. "Dat zie ik als een opgave van mij om dat vertrouwen terug te brengen. Dat betekent ook echt naast de sector staan, in gesprek gaan, luisteren en dan inderdaad zorgen voor helderheid en vertrouwen. Daar bouw je stap voor stap op."