STRAATSBURG (ANP) - Eurocommissaris Piotr Serafin (Begroting) tempert het optimisme van een aantal EU-lidstaten als de nieuwe EU-meerjarenbegroting 2028-2034 fors lager wordt dan de 1763 miljard euro die de Commissie heeft voorgesteld. De EU-regeringsleiders bespreken donderdag een nieuw voorstel van hun voorzitter António Costa dat uitgaat van 1582 miljard euro. Costa snijdt daarvoor in onder meer concurrentievermogen en veiligheid.

"Snoeien in de nieuwe EU-meerjarenbegroting betekent niet meteen besparingen voor lidstaten", zei Serafin woensdag in een debat met het Europees Parlement. De gebieden waarop Costa wil bezuinigen, zijn juist de gebieden waar de EU moet samenwerken, benadrukte Serafin. "De lidstaten zullen de kosten moeten dragen van investeringen in concurrentievermogen en veiligheid. Die kosten moeten hoe dan ook opgehoest worden en dan wel via de nationale begrotingen."

Nederland vindt, net zoals onder meer Duitsland en Zweden, het voorstel van Costa te hoog.