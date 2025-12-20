Zelensky wil dat VS vredesgesprekken met Rusland blijven leiden

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat Washington zijn leidende rol behoudt in de vredesbesprekingen met Rusland. Hij reageert daarmee op opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron, die suggereerde dat Europa opnieuw directe gesprekken met Rusland moet aangaan als de pogingen van de VS mislukken.

Het huidige format is het waard "om voor te vechten", zei Zelensky tegen verslaggevers. "Ik geloof dat die kracht aanwezig is in de Verenigde Staten en bij president Trump. En ik geloof dat we niet op zoek moeten gaan naar alternatieven voor de Verenigde Staten. Bij alle alternatieven is het de vraag of ze hiertoe in staat zouden zijn." Hij voegde er wel aan toe dat "als het niet lukt, we allemaal zullen nadenken over andere opties".

In Miami overleggen Amerikaanse diplomaten zaterdag met zowel Oekraïense als Russische vertegenwoordigers over een vredesplan.